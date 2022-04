Sabato “Notte Glamour” al Circolo Unificato di Palermo con i Medea e il sax di Gerardo Vitale

PALERMO – “Notte Glamour”, sabato 9 aprile, al Circolo Unificato di Palermo con i Medea e il sax di Gerardo Vitale. A completare lo spettacolo ideato da La Notte Vola, l’animazione di Vincenzo Canzone e le coreografie di Giulia Novelli

Nuovo appuntamento con La Notte Vola, brand di eventi fondato nel 2015 da Luigi Cortina che ha scelto il salone delle feste del Circolo Unificato di piazza Sant’Oliva, 25 a Palermo, per la sua ultima produzione La Notte Glamour. Sabato 9 aprile, dalle ore 20, dopo la cena a base di pesce, prenderà il via il live show presentato da Vincenzo Canzone, voce ufficiale de La Notte Vola, con la musica dei Medea ed il sax di Gerardo Vitale. Lo show sarà completato dalle coreografie di Giulia Novelli di “It’s time to show” e l’esibizione di quattro ballerine, che con la loro leggiadria e movimenti sinuosi faranno rivivere, lo sfarzo e la magnificenza della location. Info su costi e prenotazioni 3421076311.