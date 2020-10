Sabato, “Preghiera per il creato”

MAZARA DEL VALLO – L’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo in collaborazione con il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (M.C.M.C.), accogliendo l’appello di Papa Francesco che durante il “TEMPO DEL CREATO” che va dal 1 settembre al 4 ottobre 2020 esorta ad una più accurata […]

MAZARA DEL VALLO – L’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo in collaborazione con il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (M.C.M.C.), accogliendo l’appello di Papa Francesco che durante il “TEMPO DEL CREATO” che va dal 1 settembre al 4 ottobre 2020 esorta ad una più accurata riflessione sull’Enciclica “Laudato Si’” sulla cura della casa comune, organizza un momento di “PREGHIERA PER IL CREATO” sabato 3 ottobre 2020 alle ore 17.00 in piazza IMAM AL MAZARI’.

L’evento, che si svolgerà rispettando tutte le regole imposte dall’emergenza sanitaria COVID-19 prevede, oltre al momento di preghiera presieduto dal Parroco don Giuseppe Lupo e animato dall’Azione Cattolica Parrocchiale, un gesto simbolico consistente con la piantumazione di un alberello di ulivo nella medesima piazza come segno di rispetto dell’ambiente che ci circonda e augurio di tutela ambientale per le generazioni future.