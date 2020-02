Sabrina Salerno Ospite d’Onore al Carnevale di Petrosino 2020

PETROSINO – Sabrina Salerno sarà l’ospite d’onore del Carnevale di Petrosino 2020. La cantante e showgirl, icona degli anni Ottanta in Italia e in Europa e reduce dalla recente conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus, sarà la protagonista assoluta dello Show Carnival in programma domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 21, sul palco […]

PETROSINO – Sabrina Salerno sarà l’ospite d’onore del Carnevale di Petrosino 2020. La cantante e showgirl, icona degli anni Ottanta in Italia e in Europa e reduce dalla recente conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus, sarà la protagonista assoluta dello Show Carnival in programma domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 21, sul palco che verrà allestito in via Giacomo Licari (ingresso gratuito). La presenza di Sabrina Salerno a Petrosino è stata ufficializzata oggi (13 febbraio) dal Sindaco Gaspare Giacalone: “Dopo la sua elegante presenza a Sanremo viene a rendere ancora più bello il nostro strepitoso Carnevale”, ha affermato il primo cittadino. Con brani come “Boys” e “Siamo Donne” (in coppia con Jo Squillo) la cantante ha complessivamente venduto nel mondo più di 20 milioni di dischi collezionando innumerevoli dischi d’oro e di platino.