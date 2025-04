Sacre armonie e dolori contemporanei: Trapani celebra Scarlatti tra musica e fotografia

TRAPANI – Musica sacra barocca e immagini di sofferenza contemporanea si sono intrecciate domenica sera (13 aprile) nella suggestiva cornice della Chiesa del Collegio dei Gesuiti di Trapani, dove l’Ente Luglio Musicale Trapanese ha presentato “Passio Christi per Passionem Mariae”, evento celebrativo del 300° anniversario della scomparsa di Alessandro Scarlatti.

Il pubblico ha assistito a un’esperienza multisensoriale e interdisciplinare che ha attraversato i secoli, partendo dalle note settecentesche per giungere a una riflessione sulla condizione umana odierna rappresentata e narrata da un’installazione fotografica: dieci potenti scatti che si succedevano, cinque da una parte e cinque dall’altra, a creare due braccia ai lati dei musicisti, un ponte visivo tra la Madonna ai piedi della croce e le madri di oggi, testimoni impotenti della sofferenza dei propri figli in contesti di guerra, violenza e malattia.

L’evento ha anche riportato l’attenzione sul legame tra il compositore e la città siciliana. “Le evidenze documentali che attestano le origini trapanesi di Scarlatti, come la firma ‘drepanensis’ su alcune partiture autografe, ci permettono oggi di riscoprire e valorizzare questo importante elemento della nostra identità culturale,” hanno sottolineato gli organizzatori.

Svoltasi nella Domenica delle Palme, l’iniziativa ha inaugurato la settimana santa trapanese con un momento di elevazione artistica e spirituale. Il tema del dolore materno, fulcro delle composizioni eseguite, ha offerto ai presenti l’opportunità di meditare sul mistero pasquale attraverso la prospettiva mariana, in linea con la tradizione della pietà popolare mediterranea.

L’installazione fotografica rimarrà visitabile fino al 20 aprile presso la Chiesa del Collegio dei Gesuiti a Trapani.