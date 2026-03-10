Sacrofano (Roma), la Diocesi di Malla “Cattedra dell’accoglienza”

ROMA – Da oggi – martedì 10 marzo – e sino al 13 nella Fraterna Domus di Sacrofano (Roma) si terrà la quarta edizione della “Cattedra dell’accoglienza”, dove esperti, istituzioni e giovani si confronteranno sul tema dell’accoglienza. Dalla nostra Diocesi parteciperanno rappresentanti della Fondazione San Vito (braccio operativo della Caritas diocesana) e dell’Opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo”. Per quanto ancora accetteremo di guardare ai giovani solo come un problema di ordine pubblico o un caso clinico? Esiste una realtà che attende di essere ascoltata, al di là delle definizioni mediatiche che oscillano tra l’allarme sociale e la patologia. La “Cattedra dell’accoglienza” nasce per rompere il silenzio generazionale e trasformare l’accoglienza in un atto concreto e generativo attraverso quattro giornate di sessioni plenarie, workshop operativi e momenti artistici. Il focus di quest’anno sarà sul tema “Accoglienze generative” e mira a spostare il baricentro dalla semplice assistenza alla co-progettazione del futuro. «Parlare di giovani significa sempre interrogare lo sguardo dell’adulto», spiegano gli organizzatori Milena Pizziolo e don Francesco Fiorino. «L’accoglienza non è solo ospitare, ma generare il nuovo attraverso la cura della relazione. È un invito rivolto a tutto il mondo del sociale, dell’università e della scuola», hanno detto Pizziolo e don Fiorino.