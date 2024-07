PARTANNA – La Sagra della Cipolla Rossa edizione 2024 si svolgera’ il 27 e 28 luglio. Notte bianca per sabato 27. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici, spettacoli musicali, artisti di strada e possibilita’ di visitare il Castello Grifeo e i suoi musei. Previste numerose altre attivita’ di richiamo e di intrattenimento come la filatura artigianale della Vastedda della Valle del Belice.