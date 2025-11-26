Saline di Sicilia, procede a pieno ritmo il percorso di candidatura MaB Unesco. Il 15 dicembre la presentazione del Piano delle attività del 2026

TRAPANI – Procede a pieno ritmo il percorso della proposta di candidatura delle “Saline di Sicilia” al MaB Unesco “Riserve della Biosfera”. A conclusione delle intense attività di coinvolgimento dei territori, delle comunità e degli stakeholders svolte durante il 2025, prende il via il programma per il 2026.

A passare il testimone al nuovo anno sarà Virginia Salzedo, la campionessa internazionale trentina di fotografia subacquea e atleta della squadra nazionale di fotografia subacquea, che ha accettato l’invito del Comitato promotore della candidatura e che domani (27 novembre) arriverà a Trapani per realizzare alcuni scatti che saranno utili a valorizzare e promuovere le bellezze della biosfera delle saline di Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala.

L’iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione che è stata stabilita tra la Fipsas (Federazione italiana Pesca sportiva e Attività subacquee) e la Camera di commercio di Trapani, che ha avviato il percorso di candidatura MaB Unesco.

La fotografa trentina sarà nell’Isola per dare valore con i suoi scatti alla candidatura proposta dal Comitato promotore, composto da Regione siciliana, Libero consorzio comunale di Trapani, Camera di commercio di Trapani, Comuni di Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco, e Wwf Italia.

“Ma abbiamo talmente preso sul serio l’iniziativa – spiega Giuseppe Pace, Commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani – che abbiamo chiesto e ottenuto anche la partnership della Rai per l’occasione. E’ la prima volta che succede, ne siamo orgogliosi perché l’obiettivo è quello di dare valore ad un territorio unico al mondo, capace di stupire quotidianamente nel segno della biodiversità e del lavoro. Con il supporto delle immagini di Virginia Salzedo e di quello della Fipsas, riusciremo ad aggiungere tasselli importanti alla nostra candidatura Unesco. Proviamo a guardare lontano”.

E il prossimo lunedì 15 dicembre, alle ore 10,30, presso la Camera di commercio di Trapani, alla presenza del governatore Renato Schifani, degli assessori regionali Giusi Savarino all’Ambiente e Mimmo Turano all’Istruzione e Formazione professionale, e dei deputati regionali Giuseppe Bica, Cristina Ciminnisi, Stefano Pellegrino e Dario Safina, saranno illustrati la relazione sulle attività del 2025 e il programma aggiornato delle iniziative del 2026 e, al termine, saranno premiate le scuole che hanno partecipato ai concorsi banditi nell’ambito della candidatura.