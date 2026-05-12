Salute mentale: Chinnici (Pd Sicilia), l’inserimento lavorativo è una conquista di civiltà

PALERMO – “L’approvazione all’unanimità, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’articolo 1 della legge ‘Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo e spettacolo’, che favorisce l’inserimento lavorativo dei disabili psichici, rappresenta una vittoria della politica che sa ascoltare, una conquista di civiltà attesa da anni”.

Lo dichiara con profonda soddisfazione Valentina Chinnici, presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla Salute Mentale all’ARS e deputata regionale del Partito Democratico, prima firmataria del provvedimento.

“Questo risultato – prosegue Chinnici – è il frutto di un lungo e tenace lavoro portato avanti in stretta sinergia con le associazioni delle famiglie delle persone con disabilità psichica. È a loro, ai genitori, ai caregiver che dedicano ogni giorno la propria vita all’assistenza e alla battaglia per i diritti dei propri cari, che va il mio primo pensiero. Abbiamo scritto questa pagina di storia insieme, trasformando il dolore e la fatica in una proposta concreta”.

L’articolo approvato introduce misure innovative e concrete per abbattere le barriere che tengono le persone con disabilità psichica ai margini del mondo del lavoro, riconoscendo il diritto a un’occupazione dignitosa come pilastro fondamentale del percorso riabilitativo e di inclusione sociale.

“Troppo spesso la malattia mentale è stata considerata una condanna all’invisibilità lavorativa – aggiunge la deputata del PD –. Con questa norma affermiamo un principio chiaro: il lavoro è terapia, è autonomia, è vita. Ringrazio tutti i colleghi deputati di maggioranza e opposizione per aver saputo dimostrare una compattezza che va oltre gli schieramenti politici. Quando si legifera sui diritti delle persone più fragili, l’Aula diventa davvero la casa di tutti i siciliani”.

L’approvazione dell’articolo 1 getta solide basi per un cambio di paradigma nella gestione della salute mentale in Sicilia, mettendo al centro la persona con la sua voglia di riscatto e di normalità.

“Continueremo a lavorare con la stessa passione per l’approvazione dell’intero disegno di legge – conclude Chinnici –. Oggi la Sicilia manda un segnale forte: nessuno deve essere lasciato indietro”.