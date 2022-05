Salvatore Curatolo è stato nominato vicesegretario regionale del S.A.P.Pe

TRAPANI – La Segreteria Generale del S.A.P.Pe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) primo sindacato dei baschi azzuri, ha nominato Vice Segretario Regionale l’ispettore capo Salvatore Curatolo. Salvatore Curatolo 52 anni, originario di Trapani presta servizio presso il Pietro Cerulli di Trapani da diversi anni. La Segreteria Regionale per la Sicilia S.A.P.Pe con delega in particolare alla […]

