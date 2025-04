Le congratulazioni della Uil di Trapani a Salvatore Quinci dopo la sua elezione a presidente della Provincia

TRAPANI – “Al neo eletto presidente della Provincia di Trapani Salvatore Quinci le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a nome mio personale e del sindacato che rappresento”. Lo afferma il segretario generale delle Uil di Trapani Tommaso Macaddino.

“Dopo diciassette anni – aggiunge – la provincia torna ad avere una guida politico-amministrativa. L’auspicio è che questa nuova fase possa portare novità positive per questo territorio, considerato che veniamo da anni ed anni di abbandono totale, per esempio per quel che riguarda le strutture e le infrastrutture provinciali quali strade e scuole. Tutto ciò richiede progetti di alto livello ed una seria programmazione, quindi, l’auspicio è che il neo presidente, in collaborazione con i consiglieri provinciali, possa guardare sin da subito alla rigenerazione del territorio in modo da poterne rilanciare lo sviluppo”.