Salvatore Sutera è stato riconfermato sindaco. Gli auguri di buon lavoro di Venuti

GIBELLINA – Salvatore Sutera è stato riconfermato Sindaco di Gibellina. Già ieri (4 ottobre) prima ancora della conclusione delle operazioni di voto di oggi, era stato raggiunto il quorum necessario per l’elezione di Sutera che era l’unico candidato. Con l’elezione di Sutera è stato, altresì, evitato il commissariamento della Città previsto senza il necessario raggiungimento del quorum.

Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, ha già fatto gli auguri di buon lavoro al rieletto sindaco di Gibellina.

“Queste elezioni amministrative – ha ribadito Venuti – ci consegnano già un primo dato positivo: la rielezione di Salvatore Sutera a sindaco di Gibellina. A lui e a tutti gli eletti in consiglio comunale formulo i miei più calorosi auguri di buon lavoro e un grande in bocca al lupo per il prosieguo di una azione amministrativa che è stata premiata dai cittadini di Gibellina”. “I complimenti – aggiunge Venuti – vanno estesi a tutti i cittadini di Gibellina: non hanno ceduto a qualche assurda sirena che chiedeva di non recarsi alle urne e hanno dimostrato grande maturità e senso civico dando una guida vera alla città. Per quanto riguarda le altre città al voto siamo in attesa dei risultati”.