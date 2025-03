Salvo Russo eletto all’unanimità nuovo presidente di Ance SiciliaGiovani, formazione, sicurezza, servizi alle imprese le priorità del programma

PALERMO – Salvo Russo, 56 anni, di Bagheria, Amministratore unico e direttore tecnico della Icored, è il nuovo presidente di Ance Sicilia. Lo ha eletto oggi (12 marzo) all’unanimità l’Assemblea dell’associazione dei costruttori edili siciliani, dopo avere ringraziato Santo Cutrone per gli importanti risultati raggiunti in

questi dieci anni di impegnativo mandato.

Salvo Russo ha designato una squadra di vicepresidenti, fra cui due donne, anche questa approvata all’unanimità dall’Assemblea. Si tratta dei vicepresidenti Rosaria Ricciardello (con delega ai Lavori pubblici), Sabrina Burgarello (Rapporti interni e Organizzazione), Michelangelo Geraci (Urbanistica ed Edilizia residenziale), Giorgio Firrincieli (Lavoro e Relazioni sindacali), Paolo Augliera (Partenariato

pubblico-privato), Rosario Fresta (Tesoriere).

“Comincia un percorso non semplice a causa della congiuntura economica e

delle sfide impegnative cui va incontro il settore edile in Sicilia – ha dichiarato Salvo Russo – . Il voto unanime conferma la grande aspettativa che l’Associazione nutre nei confronti di questo mandato, che gestirò con un lavoro di squadra che punta a coniugare tradizione e innovazione. Fra le priorità del mio programma – ha aggiunto Russo – c’è, infatti, l’attrazione dei giovani a questa professione per

assicurare il ricambio generale del personale delle nostre imprese, che ormai ha un’età media elevata. Quindi, sosterremo la formazione professionale, la diffusione delle misure per la sicurezza sul lavoro, le nuove tecnologie come il Bim, i servizi innovativi alle imprese associate, l’adeguamento del comparto alle politiche della transizione ecologica e digitale, il project financing e la rigenerazione urbana, senza trascurare i problemi atavici relativi agli investimenti nelle infrastrutture, nella mobilità sostenibile e nelle connessioni con i network europei e mediterranei, ma anche i rapporti con le Pubbliche amministrazioni sui temi delle norme e della puntualità dei pagamenti”.

Nella foto, Salvo Russo.