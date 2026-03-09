San Giuseppe Jato inaugura lo Sportello di prossimità. Il sindaco Siviglia: “Giustizia più vicina ai cittadini”

SAN GIUSEPPE JATO – “L’attivazione dello Sportello di prossimità nei Comuni di San Giuseppe Jato e Partinico rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e un passo concreto verso una giustizia sempre più vicina ai cittadini”. Lo dice il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, in occasione dell’inaugurazione del nuovo servizio realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo e il Tribunale di Palermo.

“Ringrazio il sindaco Metropolitano, Roberto Lagalla e il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, perché questo nuovo presidio – afferma il sindaco Siviglia – consentirà ai cittadini di accedere con maggiore facilità a servizi e informazioni legati alla giustizia, evitando spostamenti e semplificando procedure che spesso risultano complesse, soprattutto per le persone più fragili. È un servizio che rafforza il rapporto tra istituzioni e territorio e che rende più concreto il diritto di ogni cittadino ad avere accesso alla tutela giuridica”.

“L’apertura dello Sportello di prossimità – prosegue Siviglia – dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra enti pubblici e istituzioni giudiziarie. Solo lavorando insieme possiamo costruire una rete di servizi capace di rispondere davvero ai bisogni delle comunità locali e di garantire maggiore inclusione e protezione sociale”.