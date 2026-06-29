San Giuseppe Jato, “Verdi per la pace”: concerto in memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo

SAN GIUSEPPE JATO – Si terrà giovedì 2 luglio 2026, con inizio alle ore 21.00, presso il Giardino della Memoria di San Giuseppe Jato, una sera in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, vittima innocente di mafia, assassinato nel gennaio del 1996. Il concerto dal titolo “Verdi… per la pace e l’amicizia tra i popoli”, intende offrire un momento di riflessione e di impegno civile attraverso il linguaggio universale della musica.

Dopo la presentazione dell’iniziativa da parte di Giuseppe Siviglia, Sindaco di San Giuseppe Jato, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, si esibirà il Coro Polifonico “Giuseppe Mulè” di Termini Imerese, diretto dal maestro Tonin Tarnaku. Al pianoforte il maestro Salvatore De Giorgi, voce solista del soprano Stefania Villani. La direzione artistica è di Gloriana Solaro. La serata sarà aperta da una performance teatrale dell’artista Salvo Lupo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di San Giuseppe Jato, da BCsicilia, dal Coro Polifonico “Giuseppe Mulè” di Termini Imerese e da ValleJatonews.it.

Nella foto, il Giardino della Memoria di San Giuseppe Jato.