San Vito Lo Capo, Spiaggia zero barriere: pubblicato il bando per l’affidamento di un’area sull’arenile

SAN VITO LO CAPO – E’ stato pubblicato sul sito internet del Comune di San Vito Lo Capo l’avviso pubblico per l’affidamento e la gestione di uno spazio sull’arenile da attrezzare per la fruizione dell’ambiente marino da parte delle persone diversamente abili, dei loro familiari e/o accompagnatori. Anche quest’anno l’amministrazione comunale intende, infatti, affidare per la stagione estiva 2021, dal primo giugno al 30 settembre, la porzione di spiaggia oggetto della concessione demaniale n° 4667/2010 di circa mq 246.

Il soggetto incaricato – si legge nel bando – dovrà garantire, con mezzi ed attrezzatura propria, il facile raggiungimento del mare da parte di tutte le persone con capacità motoria limitata ed i loro accompagnatori che avranno libero e gratuito accesso. Gli ospiti usufruiranno, in modo altrettanto gratuito, dei vari servizi ricreativi e ludici idonei alle loro esigenze fisico motorie.

La ditta dovrà garantire, tra i vari servizi, passaggi agevolati di accesso al mare con il posizionamento di pedane mobili proprie, assistenza continuativa dalle ore 09.00 alle ore 19.00, l’uso dei servizi igienici anche attraverso forme di convenzione con le strutture limitrofe, pedane mobile di camminamento, ombrelloni, sdraio e lettini e accessi laterali al mare in modo da servire tutte le file di ombrelloni ed il raggiungimento dei posti direttamente con la carrozzina. E’ richiesto, inoltre, espresso impegno a istituire un calendario della programmazione delle proprie attività che possano valorizzare le strutture e le aree che il Comune offre ai portatori di handicap.

“L’amministrazione comunale rinnova il suo impegno per offrire una spiaggia fruibile e con servizi dedicati alle persone con bisogni speciali – dichiarano il sindaco Giuseppe Peraino e l’assessore ai servizi sociali Andrea Spada -. Vogliamo accogliere anche quest’anno, in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, coloro che amano San Vito Lo Capo, per godere del nostro meraviglioso mare e trascorrere dei momenti di relax e serenità assieme ai loro cari, assistiti da personale qualificato”.

Le domande di partecipazione vanno presentate in busta chiusa, entro e non oltre le ore 13.00 del 30/04/2021, all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via Savoia 167, 91010 San Vito Lo Capo. Le istanze presentate verranno valutate da un’apposita Commissione. Per ulteriori informazioni, si può consultare il bando all’indirizzo http://www.comune.sanvitolocapo.tp.it