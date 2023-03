San Vito Lo Capo, torna la rassegna teatrale

SAN VITO LO CAPO – Al via la rassegna teatrale del Comune di San Vito Lo Capo organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Putìa della Risata. Quattro appuntamenti al Teatro comunale di via Savoia, con inizio alle ore 21.00, con alcuni degli artisti siciliani più bravi ed apprezzati dal pubblico, eccellenza della comicità made in […]

SAN VITO LO CAPO – Al via la rassegna teatrale del Comune di San Vito Lo Capo organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Putìa della Risata. Quattro appuntamenti al Teatro comunale di via Savoia, con inizio alle ore 21.00, con alcuni degli artisti siciliani più bravi ed apprezzati dal pubblico, eccellenza della comicità made in Sicily.

Il primo spettacolo “Trappola per siculi” è in programma sabato 11 marzo con il cabarettista Stefano Piazza. La programmazione proseguirà sabato 25 marzo con il quartetto comico Quattro Gusti; sabato I aprile con l’attore Ernesto Maria Ponte ed infine sabato 15 aprile con il duo Toti e Totino. Il costo del biglietto è di 7 Euro.

«Riprende finalmente la rassegna che era stata programmata nella stagione invernale 2020 ed interrotta bruscamente a causa del sopraggiungere dell’emergenza pandemica – spiegano il sindaco Giuseppe Peraino e l’assessore al Turismo Nino Ciulla -. Il cartellone teatrale segna un bellissimo ritorno alla normalità, la riapertura del nostro bel teatro e un’opportunità di sano divertimento per la nostra comunità, con artisti di primissimo livello nel panorama cabarettistico siciliano e nazionale. I quattro appuntamenti, tutti al sabato, costituiscono anche un’occasione per programmare un fine settimana “alternativo” a San Vito Lo Capo in un periodo di bassa stagione».