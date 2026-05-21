Sanità. Gli auguri di buon lavoro della UIL FP Trapani ai neo direttori Morici e Morana. Macaddino: “Scelte di spessore per il territorio”

TRAPANI – “Esprimo a nome di tutta la UIL FP di Trapani le più vive congratulazioni alla dott.ssa Mariagrazia Morici e al dott. Giuseppe Morana per i prestigiosi incarichi conferiti dall’Asp di Trapani alla guida delle direzioni mediche dei presidi ospedalieri di Trapani-Salemi e Marsala. Siamo certi che la loro comprovata professionalità e l’esperienza maturata sul campo saranno garanzia di una gestione d’eccellenza per la sanità del nostro territorio”.

Con queste parole Giorgio Macaddino, segretario generale della UIL FP Trapani, accoglie con favore le nuove nomine ai vertici dei presidi ospedalieri della provincia.

Per la UIL FPL, il cambio di guardia e il consolidamento delle direzioni rappresentano un passo fondamentale per affrontare le sfide della sanità moderna, a partire dall’abbattimento delle liste d’attesa fino al miglioramento delle condizioni lavorative del personale.

“Siamo convinti – conclude Macaddino – che i nuovi direttori sapranno porre al centro del loro operato la qualità dell’assistenza e la valorizzazione delle risorse umane. La UIL FP rinnova la propria disponibilità a un confronto costruttivo e costante, con l’unico obiettivo di garantire il diritto alla salute dei cittadini trapanesi e la dignità di chi, ogni giorno, opera nelle nostre corsie”.