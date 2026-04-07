Sanità: interrogazione urgente su ASP TrapaniSotto esame concentrazione di incarichi dirigenziali

TRAPANIABC Controcorrente con l’on. Ismaele La Vardera ha promosso e
sostenuto la presentazione di un’interrogazione parlamentare sulla
compatibilità degli incarichi dirigenziali conferiti presso l’ASP di Trapani e il
rispetto del principio di separazione delle funzioni nell’ambito
dell’attuazione del PNRR.
L’atto ispettivo, indirizzato al Presidente della Regione Siciliana e
all’Assessore regionale alla Salute, evidenzia la presunta concentrazione di
molteplici incarichi dirigenziali in capo alla stessa persona, cui
risulterebbero attribuite funzioni di particolare rilevanza strategica e
gestionale.
Nello specifico, tra gli incarichi ricoperti presso la stessa ASP di Trapani
figurano:

  • Direttore del Dipartimento Cure Primarie
  • Direttore dei Distretti sanitari di Pantelleria, Alcamo e Castelvetrano
  • Responsabile delle Case di Comunità
  • Direttore per l’attuazione del PNRR
    Una situazione che, se confermata, solleva pesanti interrogativi in merito al
    rispetto dei principi di separazione tra funzioni di programmazione,
    gestione e controllo, così come previsti dalla normativa vigente e dai
    modelli organizzativi connessi all’attuazione del PNRR e dal sistema PAC
    (Piano Attuativo dei Controlli).
    L’interrogazione intende chiarire:
  • se il cumulo di incarichi sia conforme alla normativa e ai regolamenti
    interni;
  • se siano state effettuate verifiche su eventuali situazioni di incompatibilità
    o conflitto di interessi;
  • se si ritenga opportuno adottare misure correttive per garantire una netta
    distinzione delle funzioni;
  • se siano previste ispezioni o verifiche amministrative presso l’ASP di
    Trapani.
    ABC Controcorrente sottolinea come, soprattutto nel settore sanitario e
    nella gestione delle risorse pubbliche legate al PNRR, sia imprescindibile
    garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon
    andamento dell’azione amministrativa; auspica un tempestivo riscontro da
    parte delle istituzioni competenti, considerata la rilevanza delle questioni
    sollevate.

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