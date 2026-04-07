Sanità: interrogazione urgente su ASP TrapaniSotto esame concentrazione di incarichi dirigenziali

TRAPANI – ABC Controcorrente con l’on. Ismaele La Vardera ha promosso e

sostenuto la presentazione di un’interrogazione parlamentare sulla

compatibilità degli incarichi dirigenziali conferiti presso l’ASP di Trapani e il

rispetto del principio di separazione delle funzioni nell’ambito

dell’attuazione del PNRR.

L’atto ispettivo, indirizzato al Presidente della Regione Siciliana e

all’Assessore regionale alla Salute, evidenzia la presunta concentrazione di

molteplici incarichi dirigenziali in capo alla stessa persona, cui

risulterebbero attribuite funzioni di particolare rilevanza strategica e

gestionale.

Nello specifico, tra gli incarichi ricoperti presso la stessa ASP di Trapani

figurano:

Direttore del Dipartimento Cure Primarie

Direttore dei Distretti sanitari di Pantelleria, Alcamo e Castelvetrano

Responsabile delle Case di Comunità

Direttore per l’attuazione del PNRR

Una situazione che, se confermata, solleva pesanti interrogativi in merito al

rispetto dei principi di separazione tra funzioni di programmazione,

gestione e controllo, così come previsti dalla normativa vigente e dai

modelli organizzativi connessi all’attuazione del PNRR e dal sistema PAC

(Piano Attuativo dei Controlli).

L’interrogazione intende chiarire:

Una situazione che, se confermata, solleva pesanti interrogativi in merito al rispetto dei principi di separazione tra funzioni di programmazione, gestione e controllo, così come previsti dalla normativa vigente e dai modelli organizzativi connessi all’attuazione del PNRR e dal sistema PAC (Piano Attuativo dei Controlli). L’interrogazione intende chiarire: se il cumulo di incarichi sia conforme alla normativa e ai regolamenti

interni;

interni; se siano state effettuate verifiche su eventuali situazioni di incompatibilità

o conflitto di interessi;

o conflitto di interessi; se si ritenga opportuno adottare misure correttive per garantire una netta

distinzione delle funzioni;

distinzione delle funzioni; se siano previste ispezioni o verifiche amministrative presso l’ASP di

Trapani.

ABC Controcorrente sottolinea come, soprattutto nel settore sanitario e

nella gestione delle risorse pubbliche legate al PNRR, sia imprescindibile

garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon

andamento dell’azione amministrativa; auspica un tempestivo riscontro da

parte delle istituzioni competenti, considerata la rilevanza delle questioni

sollevate.