Sanità: interrogazione urgente su ASP TrapaniSotto esame concentrazione di incarichi dirigenziali

TRAPANI – ABC Controcorrente con l’on. Ismaele La Vardera ha promosso e
sostenuto la presentazione di un’interrogazione parlamentare sulla
compatibilità degli incarichi dirigenziali conferiti presso l’ASP di Trapani e il
rispetto del principio di separazione delle funzioni nell’ambito
dell’attuazione del PNRR.
L’atto ispettivo, indirizzato al Presidente della Regione Siciliana e
all’Assessore regionale alla Salute, evidenzia la presunta concentrazione di
molteplici incarichi dirigenziali in capo alla stessa persona, cui
risulterebbero attribuite funzioni di particolare rilevanza strategica e
gestionale.
Nello specifico, tra gli incarichi ricoperti presso la stessa ASP di Trapani
figurano:
- Direttore del Dipartimento Cure Primarie
- Direttore dei Distretti sanitari di Pantelleria, Alcamo e Castelvetrano
- Responsabile delle Case di Comunità
- Direttore per l’attuazione del PNRR
Una situazione che, se confermata, solleva pesanti interrogativi in merito al
rispetto dei principi di separazione tra funzioni di programmazione,
gestione e controllo, così come previsti dalla normativa vigente e dai
modelli organizzativi connessi all’attuazione del PNRR e dal sistema PAC
(Piano Attuativo dei Controlli).
L’interrogazione intende chiarire:
- se il cumulo di incarichi sia conforme alla normativa e ai regolamenti
interni;
- se siano state effettuate verifiche su eventuali situazioni di incompatibilità
o conflitto di interessi;
- se si ritenga opportuno adottare misure correttive per garantire una netta
distinzione delle funzioni;
- se siano previste ispezioni o verifiche amministrative presso l’ASP di
Trapani.
ABC Controcorrente sottolinea come, soprattutto nel settore sanitario e
nella gestione delle risorse pubbliche legate al PNRR, sia imprescindibile
garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon
andamento dell’azione amministrativa; auspica un tempestivo riscontro da
parte delle istituzioni competenti, considerata la rilevanza delle questioni
sollevate.