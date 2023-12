Santa Lucia, la parrocchia di Castelvetrano compie 25 anni

CASTELVETRANO – La parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano festeggia i 25 anni di vita e, per l’occasione, è stata organizzata una festa di 4 giorni dedicata alla Santa protettrice degli occhi. La prima messa all’interno della parrocchia venne celebrata il 13 dicembre 1998. Negli anni la parrocchia è stata un punto di riferimento per il quartiere: un complesso di case popo­lari, nessuna attività commerciale, pochi spazi ricreativi.

Le iniziative al via domani, domenica 10 dicembre: ore 17,30, Via Lucis per le strade del quartiere Belvedere con la passeggiata di Santa Lucia rappresentata da una giovane Colibrì. Lunedì 11: ore 17,30, santa messa con benedizione e unzione degli occhi. Martedì 12: ore 17,30, santa messa e benedizione della cuccìa. Mercoledì 13: ore 10,30, santa messa presieduta da monsignor Domenico Mogavero, Vescovo emerito, con la partecipazione di un gruppo di ciechi della Valle del Belice aderenti all’UIC; ore 18,30, santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, con la presenza di don Alfredo Culoma in occasione del suo 50°anniversario di ordinazione presbiterale.

Per Santa Lucia sante messe anche in Cattedrale a Mazara del Vallo: mercoledì 13 dicembre, ore 9, santa messa presieduta dal Vescovo; le altre messe sono in programma alle ore 10,30, 16 e 18. Festa anche nella parrocchia di San Matteo a Marsala. Domenica 10 dicembre, al termine della santa messa, offerta della cuccia. Lunedì 11 dicembre, ore 18,30, santa messa e benedizione sugli occhi. Martedì 12 dicembre il reliquario che custodisce un’antica e piccola reliquia di S. Lucia visiterà alcune case di non vedenti e ammalati. Mercoledì 13 dicembre, la chiesa rimarrà aperta dalle 8,30 alle 22. In programma 3 sante messe, alle ore 9,30, 11,30 e 18,30.