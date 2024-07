Santa Messa a Partanna nel 32esimo anniversario della morte di Rita Atria; presenti nuovi ed ex amministratori

PARTANNA – Si può dire che non mancava quasi nessuno della Partanna istituzionale alla celebrazione della Messa in ricordo di Rita Atria deceduta il 26 luglio del 1992: dal sindaco Francesco Li Vigni all’ex sindaco Nicolò Catania, dall’attuale all’ex presidente del consiglio comunale, a quasi tutti gli assessori dell’attuale e della precedente giunta e all’ex deputata Piera Aiello cognata di Rita Atria. Segno evidente che tutta la polemica dei giorni scorsi sia rientrata. In questa convinta direzione l’affermazione del sindaco Li Vigni: “La presenza mia e quella della mia amministrazione è un chiaro segno della nostra posizione di totale distensione. Non abbiamo nessuna remora o difficoltà perché torni a Partanna il Premio “Picciridda”. Allora va detto che tutto è bene quel che finisce bene?