Sanvitesi bloccati all’estero, il sindaco Peraino scrive al Prefetto

SAN VITO LO CAPO – Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha inviato una lettera al Prefetto di Trapani, dr. Tommaso Ricciardi, per chiedere assistenza finalizzata al rimpatrio di 5 concittadini sanvitesi bloccati nella Repubblica Dominicana (3 persone) ed in Madagascar (2 persone), a causa dell’interruzione dei collegamenti determinata dalla pandemia da Covid-19.

Nella nota, inoltrata anche al Ministro degli Affari Esteri, il sindaco fa presente come gli stessi abbiano provveduto a contattare le Ambasciate nei rispettivi Paesi in cui si trovano senza ricevere, però, alcuna risposta.

A causa del blocco dei voli, non possono far rientro da Santo Domingo, dove erano solite recarsi per un periodo dell’anno, una donna di origini dominicane residente a San Vito Lo Capo e le sue due figlie minorenni. Non riuscendo ad avere contatti con la Farnesina, infatti, non hanno potuto usufruire di uno dei voli speciali per il rimpatrio degli italiani all’estero che ha messo a disposizione il Ministero.

Bloccati in una località a sud del Madagascar, a circa 1100 km dalla capitale Antanarivo, si trovano,invece, due uomini che si erano recati a fare una vacanza. A causa del lockdown, non riescono a raggiungere l’aeroporto per salire su uno dei voli garantiti, sempre dallo Stato Italiano, tramite la compagnia Air France.

Il sindaco chiede al Prefetto di “voler attivare tutte le misure di vostra competenza al fine di assicurare un avvicinamento, in sicurezza, dei nostri concittadini alla Capitale del Paese ed un pronto rientro in Italia”.

“L’amministrazione comunale – aggiunge l’assessore al Turismo, Nino Ciulla – sta monitorando con grande attenzione queste due situazioni ed è pronta a sostenere anche altri concittadini che volessero segnalarci eventuali analoghi disagi”.