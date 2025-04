Sanzionati due marsalesi che avevano superato il limite consentito per la pesca sportiva

TRAPANI – I Carabinieri della Motovedetta d’Altura di Trapani durante i servizi di controlli in mare nelle acque antistanti l’isolotto di Formica hanno sanzionato due marsalesi che avevano superato il limite consentito (di 5 Kg.) per la pesca sportiva.

Il pescato, sottoposto a sequestro, è stato donato in beneficenza alle suore della comunità serve di Gesù Povero di Trapani.