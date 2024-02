Sanzioni e sequestri dei Nas in un caseificio

TRAPANI – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, col supporto dei Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito dei controlli alle filiere lattiero-casearie sul territorio, hanno eseguito ispezioni in attività commerciali della provincia di Trapani al termine delle quali è stata contestata la macellazione di un capo ovino (sottoposto a sequestro) in uno stabilimento autorizzato solo alla lavorazione e stoccaggio di prodotti lattiero-caseari.

Nel contesto dell’attività ispettiva, presso il medesimo esercizio commerciale, sono state inoltre riscontate violazioni amministrative (per complessivi 2.000 €) in ordine:

al mancato rispetto della normativa antinfortunistica, poiché gli estintori non erano stati sottoposti a revisione periodica e risultavano pertanto scaduti di validità;

alla conservazione e trattamento dei prodotti caseari (ne sono stati sequestrati complessivi 300 kg circa), in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.