Saori Sugiyama dal Giappone vince il XX Concorso lirico internazionale “Giuseppe Di Stefano”

TRAPANI – Saori Sugiyama, proveniente dal Giappone, si è aggiudicata il primo posto nella XX edizione del Concorso lirico internazionale “Giuseppe Di Stefano”, organizzato dal Luglio Musicale Trapanese. La vincitrice interpreterà il ruolo di Isabella ne “L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, l’opera che andrà in scena il 23 e il 25 luglio a Villa Margherita di Trapani, con la regia di Renato Bonajuto. Al secondo posto del concorso si è classificato Wang Zheng proveniente dalla Cina che, nell’opera di Rossini, interpreterà Mustafà. Il resto della classifica si tinge d’Italia. Terzo posto a Federica Foresta, che interpreterà Elvira nell’Opera. Gaspare Provenzano ha conquistato il quarto posto e il ruolo di Alì, quinto posto per Marta Pluda. Sesto posto per Davide Romeo con il ruolo di Taddeo. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera al complesso San Domenico di Trapani e ha fatto registrare sold out di pubblico.

I PREMI SPECIALI – Durante la premiazione sono stati assegnati ulteriori premi. Federica Foresta si è aggiudicata anche il Premio del pubblico (250 euro) e il Premio menzione speciale Francesco Braschi – Kiwanis Club Trapani (borsa di studio di 1.000 euro). Il Premio Rotary Trapani Birgi Mothia (500 euro) è andato a Silvio Barca. Ksenia Chubunova, proveniente dalla Russia, ha ricevuto il Premio speciale della stampa, novità di questa edizione, per la sua «vocalità dal peculiare colore brunito e la verticalità di repertorio che spazia dal belcanto al tardo romanticismo russo». Wang Zheng dalla Cina ha ottenuto un duplice riconoscimento: il Premio DM Artist (rappresentanza professionale gratuita per un anno in Italia) e il Premio Ouverture (management per l’Europa ad esclusione dell’Italia). Il Premio Amici della Musica di Alcamo, consistente in un concerto retribuito per i due migliori talenti siciliani, è stato assegnato a Sara Pata e Gaspare Provenzano.

Alcuni dei partecipanti al Concorso saranno protagonisti anche in “Suor Angelica” di Giacomo Puccini, una novità nella programmazione dell’Ente «così offriamo a un numero ancora maggiore di giovani cantanti lirici la possibilità di mettersi alla prova sui palcoscenici del Luglio Musicale Trapanese durante la stagione estiva», ha detto il direttore artistico Walter Roccaro. «L’Ente Luglio Musicale Trapanese continua così la sua missione di promuovere nuovi talenti nel panorama operistico, offrendo a questi giovani artisti concrete opportunità professionali. Si è confermato anche quest’anno l’alto livello della competizione che ha visto protagonisti 27 giovani cantanti lirici provenienti da 8 diverse nazionalità», ha detto Natale Pietrafitta, consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese.

Il regista Renato Bonajuto, a margine della cerimonia di ieri sera (15 maggio), ha illustrato i particolari della messa in scena dell’Opera “L’Italiana in Algeri”: «Il mare Mediterraneo diventerà protagonista simbolico, metafora di separazione e unione tra culture. L’ambientazione si ispirerà all’architettura siciliana dove ricorrono anche gli elementi moreschi, mentre Isabella sarà protagonista assoluta, figura di forza e intelligenza che saprà dominare con eleganza questo mondo maschile», ha detto Bonajuto.