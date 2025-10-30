Sarà attivo il nuovo Punto Prelievi nella Casa della Comunità Hub Pilota di Marsala

MARSALA – Sarà operativo, presso il Distretto Sanitario di Marsala, il nuovo Punto Prelievi all’interno della Casa della Comunità Hub Pilota, struttura simbolo della riorganizzazione territoriale prevista dal DM 77/2022.

Il servizio sarà espletato ogni lunedì, martedì e giovedì, consentendo ai cittadini di effettuare prelievi ematochimici in un ambiente protetto, accogliente e digitalmente connesso alle piattaforme aziendali. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa, semplificare i percorsi diagnostici e rafforzare la rete di continuità ospedale–territorio.

“L’apertura del Punto Prelievi rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio – ha dichiarato il Commissario Straordinario –. È il frutto di una collaborazione costante tra servizi e professionisti che condividono la stessa visione: portare la sanità sempre più vicino ai cittadini, semplificando i percorsi.

“Con il nuovo Punto Prelievi si rafforza la rete territoriale aziendale – hanno sottolineato il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott. Luca Fazio e il Direttore del Distretto di Marsala, dott. Cesare Ferrari –. È un passo in avanti nella costruzione di un modello organizzativo capace di valorizzare la collaborazione tra professionisti e la centralità del cittadino”.

Il nuovo Punto Prelievi si inserisce in un modello di presa in carico integrata del cittadino, che mira a portare i servizi essenziali sempre più vicino alla popolazione, in particolare a quella fragile o con difficoltà di mobilità.

Con questa attivazione, la Casa della Comunità di Marsala consolida il proprio ruolo di centro nevralgico della rete territoriale aziendale, dove salute, tecnologia e prossimità si incontrano per offrire una risposta concreta ai bisogni del territorio.

