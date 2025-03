Sara’ presentato l’8 marzo, il volume che contiene le schede relative alla rappresentanza parlamentare nazionale e regionale al femminile, dall’Assemblea Costituente ai giorni nostri

PALERMO – Dopo decenni di costante aumento del numero di donne siciliane elette al Parlamento nazionale e regionale o di donne di altre regioni ma comunque elette in Sicilia, l’ultima legislatura iniziata nel 2022 sia a Roma sia all’Assemblea Regionale Siciliana ha visto un calo nel numero della rappresentanza femminile.

E’ questo un dato che emerge dal volume, curato dalla Biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana, che sarà presentato il prossimo 8 marzo, che contiene le schede relative alla rappresentanza parlamentare nazionale e regionale al femminile, dall’Assemblea Costituente ai giorni nostri.

Il volume, introdotto dalla presidente della Commissione Marianna Caronia e che contiene un’analisi dell’evoluzione normativa relativa ai diritti delle donne in Italia dal periodo pre-unitario ai giorni nostri, raccoglie delle schede biografiche delle donne siciliane elette alla Camera, al Senato e all’Assemblea Regionale Siciliana e di quelle elette al parlamento nazionale in Sicilia pur non essendo nate in Sicilia.

La presentazione, cui prenderanno parte oltre alla Presidente Caronia anche le componenti Valentina Chinnici e Roberta Schillaci oltre che molte delle parlamentari citate nel volume, si svolgerà presso l’Oratorio di Sant’Elena e Costantino in Piazza della Vittoria 23.

Sarà anche un’occasione per visitare l’archivio storico dell’ARS, ospitato presso i locali dell’oratorio.