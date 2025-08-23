Sassofono e pianoforte per le avanguardie musicali del ‘900

TRAPANI – Da Erik Satie a Leonard Bernstein, un secolo di avanguardie musicali in scena domenica 24 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro San Domenico a Trapani. Protagonisti del concerto “Excentric Satie – Il coraggio di precorrere il nuovo” Jacopo Taddei al sassofono e Luca Ciammarughi al pianoforte. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino sito all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell’evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. Per informazioni: 0923 29290.
Il concerto rientra nella 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese.