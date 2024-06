Saverio Ferrito ordinato diacono permanente a Pantelleria

PANTELLERIA – Vivere la vita ecclesiale e della comunità parrocchiale. Ma anche mettersi al servizio dei più bisognosi. In questo cammino, già percorso da decenni in verità, Saverio Ferrito è stato ordinato diacono permanente con l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella nella chiesa madre di Pantelleria. Alla celebrazione hanno preso parte, tra gli altri, don Nicola Altaserse, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, don Vito Impellizzeri, preside della facoltà teologica di Sicilia, don Salvatore Cipri e don Vincenzo Greco, i religiosi sull’isola e monsignor Domenico Mogavero, Vescovo emerito. «A me il compito di tessere le re­lazioni comunitarie – ha detto Ferrito – farmi artigiano e custode della comunione comunitaria. Un compito arduo e impegnativo dal quale passa la credibilità della mia, della nostra testimo­nianza. Grazie alla mia famiglia, mia moglie e mia figlia, che sono stati partecipi del mio cammino e ora lo saranno del mio servizio. Altare, comunità, fami­glia, tutto nel segno e nel servizio della comunione. Questo mi è stato conse­gnato e questo intendo portare avanti come testimonianza e come servizio».