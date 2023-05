Sbarca sull’isola con 2 panetti di hashish e marijuana. Arrestato corriere straniero

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, uno straniero del ’98.

I militari dell’Arma, impegnati nei diurni controlli presso il porto dell’isola hanno notato che l’uomo, già noto alle forze di polizia, alla vista dei Carabinieri assumeva un atteggiamento sospetto provando a defilarsi nascondendosi dietro altri passeggeri.

A quel punto gli operanti sono entrati in azione e lo hanno perquisito. All’interno dello zaino l’uomo avrebbe occultato 2 involucri di sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 190 grammi circa e un ulteriore contenitore contenente marijuana. Tutta la sostanza stupefacente veniva sequestrata mentre il 24enne veniva arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. A seguito dell’udienza di convalida il 24enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora a Pantelleria e all’obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni.