SCAROLA IN SFOGLIA

a cura di Ina Venezia. Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia rotonda (o se preferite rettangolare), 2 mazzi di scarola, 40 g di pinoli, 30 g di uvetta, 6 olive nere grandi (se piccole il doppio), 4 alici sott’olio, 1 spicchio di aglio, olio evo, sale.

Mettete l’uvetta in ammollo in acqua tiepida. Pulite e lavate la scarola, poi tagliatela a striscioline. Tostate in una padella ampia o in un wok i pinoli con un filo d’olio fino a quando non saranno leggermente dorati. Strizzate l’uvetta e aggiungetela ai pinoli. Mettete in padella anche l’aglio tritato finemente, le alici e le olive. Mescolate e lasciate rosolare per un paio di minuti. Unite la scarola e un pizzico di sale, se lo ritenete opportuno. Lasciate cuocere senza coperchio fino a quando l’acqua di vegetazione della scarola non si sarà completamente asciugata.

Adagiate un rotolo di pasta sfoglia in una teglia rotonda di circa 28 cm di diametro (o una rettangolare di misura idonea) usando la carta forno che lo avvolge. Fate in modo che la pasta sfoglia aderisca ai bordi. Bucherellate con la forchetta. Farcite con la scarola, aiutandovi con un cucchiaio per distribuirla in modo uniforme.

Coprite con il secondo rotolo di pasta sfoglia dopo aver tagliato via un bordo di 2 o 3 centimetri. Richiudete il primo rotolo sul secondo pizzicando leggermente con le dita. Bucherellate con la forchetta. Cuocete in forno, seguendo le istruzioni che troverete sulla confezione di pasta sfoglia.