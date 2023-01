Scarsa attenzione alla “sporcizia” della Fontana settecentesca all’entrata sud-ovest della città

PARTANNA – Le condizioni della Fontana settecentesca che si trova nella zona sud-ovest di Partanna, all’inizio della strada più trafficata che porta a Castelvetrano e forse proprio per questo più attenzionate dai cittadini, sono ancora una volta in uno stato, si può dire, vergognoso per la presenza di tante erbacce e di acqua sporca piena […]

PARTANNA – Le condizioni della Fontana settecentesca che si trova nella zona sud-ovest di Partanna, all’inizio della strada più trafficata che porta a Castelvetrano e forse proprio per questo più attenzionate dai cittadini, sono ancora una volta in uno stato, si può dire, vergognoso per la presenza di tante erbacce e di acqua sporca piena di muschio: certamente un brutto biglietto di visita. E’ necessario, come segnalano tanti cittadini, un intervento immediato estremamente necessario come risulta evidente guardando la foto qui pubblicata.