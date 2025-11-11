Sciacca celebra la sua storia sommersa: anteprima nazionale del documentario“Deep Coral. L’incredibile epopea del corallo di Sciacca”

SCIACCA – Proiezione in anteprima nazionale di ”Deep Coral. L’incredibile epopea del corallo di Sciacca” sabato prossimo (15 novembre) alle 18 nell’ex Chiesa della Raccomandata di Sciacca, concessa straordinariamente dalla locale sezione di Italia Nostra. Il documentario, scritto e diretto da Gero Tedesco, prodotto dal Museo Nocito del corallo di Sciacca e realizzato dal Fuoririga, è un progetto inserito nel dossier di candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, a testimoniare la centralità del corallo di Sciacca non solo come eccellenza artigianale, ma come simbolo identitario di un territorio e della sua comunità.

“Siamo felici che il Museo del Corallo di Sciacca sia nato nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, e che sia uno dei progetti che resteranno alla comunità – spiega il direttore generale della Fondazione Agrigento2025, Giuseppe Parello -: un luogo dove si uniscono mito e territorio; dove si parla di lavoro, di una tradizione artigianale di valore, di una città profondamente legata al suo “oro rosso”. Che è riuscita anche a renderlo veicolo turistico”.

“Deep Coral” racconta, per la prima volta con un format divulgativo, la straordinaria epopea del corallo di Sciacca, dalla mitica Isola Ferdinandea alla scoperta del banco immenso nella seconda metà dell’Ottocento; alla leggendaria “corsa” che ne è scaturita, trasformando la città in un crocevia di commercianti, pescatori e artigiani venuti da ogni dove; fino alla sua riscoperta contemporanea come patrimonio culturale, artistico ed economico.

Le lunghe fasi di ripresa, ricostruzione e montaggio sono state realizzate da Fuoririga, per terra e per mare, tra Sciacca, Agrigento e Palermo. Il documentario, arricchito da rarissimi materiali d’archivio, da splendide immagini subacquee dell’area dove emerse l’Isola Ferdinandea e da suggestive sequenze ricostruite digitalmente con fedeltà storica e costruttiva, conduce lo spettatore in un viaggio tra mito e realtà. L’isola fantasma, la corsa dei pescatori arrivati a Sciacca da ogni parte del Mediterraneo, il ritorno alla lavorazione artistica del corallo: ogni immagine diventa una finestra aperta su un passato che ancora vive.

Alla proiezione seguirà un incontro con il regista e i protagonisti del documentario, alla presenza dei rappresentanti del Museo Nocito del Corallo, dei vertici di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, delle istituzioni locali e dei partner del progetto.

L’ingresso è gratuito.