“Sciara – Prima c’agghiorna” va “In Scena!” a New York. L’opera scritta e interpretata da Rondinelli con I Musicanti di Caimi

MARSALA – L’opera teatrale “Sciara – Prima c’agghiorna”, scritta e interpretata da Luana Rondinelli con I Musicanti di Gregorio Caimi, autore delle musiche originali, è stata inserita nel cartellone dell’ “In Scena! Italian Theater Festival NY 2024”, il festival del teatro italiano che si svolgerà dal 29 aprile al 13 maggio 2024 maggio. Si tratta dell’11esima edizione del festival di teatro italiano che si svolge nei cinque distretti di New York. L’ingresso a tutti gli spettacoli ed eventi del festival sarà GRATUITO. Tutti gli spettacoli saranno rappresentati in italiano con sottotitoli in inglese. L’opera racconta la storia di Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955.

Con la musica del gruppo marsalese fondato da Gregorio Caimi e l’arte della scrittrice e attrice siciliana Luana Rondinelli approderà oltre oceano la storia di “Mamma Carnevale”, la prima donna che ebbe il coraggio di denunciare apertamente la mafia. La piccola e forte contadina dei Nebrodi, donna anticonvenzionale che, nonostante non avesse studiato, si oppose fermamente agli stereotipi femminili del suo tempo e fu paladina della lotta alla mafia già nel secondo dopoguerra.

Lo spettacolo (già divenuto un audiolibro edito da Navarra), con la regia di Giovanni Carta sarà messo in scena due volte. In particolare Luana Rondinelli e I Musicanti di Gregorio Caimi si esibiranno il prossimo Primo Maggio – data estremamente esemplare per raccontare la storia di una donna che combatté al fianco del figlio e anche dopo la sua morte per i diritti dei braccianti agricoli – all’interno del CIMA – Center for Italian Modern Art; e di nuovo il 3 maggio nella Casa Italiana Zerilli Marimò.

Ad esibirsi saranno Luana Rondinelli and I Musicanti (Gregorio Caimi – chitarra, Enzo Toscano – violoncello, Debora Messina – voce). Si tratta di una produzione de I Musicanti.

“Restare in Sicilia dapprima è stata una scelta fisica e mentale – spiega Gregorio Caimi –, ma con gli anni è cresciuto il desiderio di esportare la nostra cultura nel mondo. Abbiamo diffuso la nostra arte con la pubblicazione di otto dischi distribuiti sui maggiori digital store in 240 Paesi, collaborando con attori, musicisti e cantanti di fama nazionale ed oltre come Marwan Samer, Rosario Lisma e Anton che attinge ad un patrimonio linguistico e artistico denso di senso e di alto livello”.

“Ogni anno In Scena! – spiegano gli organizzatori della manifestazione culturale – presenta a New York una rassegna del miglior teatro italiano, introducendo produzioni che hanno già girato in Italia, letture di testi italiani in traduzione, incontri e scambi tra artisti italiani e internazionali. In fine ultimo è la promozione del teatro e degli artisti italiani presso il pubblico newyorkese, nonché la costruzione di un ponte fra la scena artistica italiana e statunitense”.