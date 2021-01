Scilla nuovo assessore regionale all’Agricoltura. Gli auguri di buon lavoro di Fai, Flai e Uila Trapani 

PALERMO – “Un incarico importante per il ruolo fondamentale che i comparti agricolo e ittico rivestono per questa nostra Terra, che saremo certi il neo-componente della Giunta Regionale saprà portare avanti tenendo presenti le istanze che giungono dal territorio e il confronto costruttivo con i sindacati di categoria”. I segretari generali di Flai Cgil, Fai […]

I segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Giovanni Di Dia, Adolfo Scotti e Tommaso Macaddino rivolgono così gli auguri di buon lavoro al neo assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca, il mazarese Toni Scilla.

“Il territorio trapanese – affermano – nonostante la crisi che imperversa da anni nel mondo dell’agricoltura e della pesca, detiene un ruolo importante in questi settori produttivi. Per questo chiederemo sin da subito al neo-assessore, attraverso le strutture regionali di Fai, Flai e Uila, di potere avviare un dialogo che fissi obiettivi di sviluppo per i comparti in questione, in modo da aprire nuove prospettive ai lavoratori della pesca, della forestazione, dell’Esa, dei consorzi di bonifica e dell’agroalimentare in generale che nel nostro territorio rappresentano un pilastro dell’economia”.