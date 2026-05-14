Scuderia RO racing, impegnatissima alla centodecima edizione della Targa Florio, gara automobilistica che si corre in Sicilia sulle strade delle Madonie

PALERMO – Sarà un fine settimana dalle grandi emozioni quello che si apprestano a vivere i rappresentanti della scuderia RO racing, impegnati in massa alla centodecima edizione della Targa Florio, gara automobilistica più antica del mondo, che si corre in Sicilia sulle strade delle Madonie.

Sulle strade del “Mito”, tra le Madonie, domani e sabato 16 maggio la scuderia si presenta ai nastri di partenza dell’edizione numero 110 della gara automobilistica più antica del mondo con una formazione d’attacco schierata in tutte le validità della competizione.

Con il compito di scendere per primi dal palco di partenza ci saranno, a bordo di una Skoda Fabia R5, Antonio e Mattia Provenza. I due cefaludesi non nascondono le loro ambizioni da podio, parimenti a Filippo Indovina ed Ernesto Rizzo, ai nastri di partenza con una vettura gemella a quella dei compagni di scuderia. Carlo Stassi, con Antonio Francesco Candela, porterà in gara l’efficace Toyota Yaris R1 T Naz. 4X4, Mario Miraglia e Salvatore Alessandra cercheranno il primato tra le Rally 5, con la loro Renault Clio RS.