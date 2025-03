Scuola, Chinnici e Saverino (PD Sicilia): finalmente istituiti i coordinatori pedagogici. Dal 2017 persi fondi nazionali per l’inerzia del Centrodestra

PALERMO – “Grazie a un nostro emendamento al ddl stralcio n. 738 sulle disposizioni in materia di istruzione e formazione, la Sicilia colma finalmente un ritardo di anni, istituendo le figure del coordinatore pedagogico e dei coordinamenti pedagogici territoriali nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Un risultato importante, ma che non può farci dimenticare l’inerzia dei governi di centrodestra che si sono succeduti, da Musumeci a Schifani, che hanno lasciato inapplicata una norma nazionale risalente al 2017, con gravissimi ritardi per la nostra Regione rispetto al resto d’Italia”.

Lo dichiarano le deputate del PD all’Assemblea Regionale Siciliana Valentina Chinnici, vicepresidente della V Commissione, ed Ersilia Saverino, sottolineando il grave danno arrecato al sistema scolastico siciliano per l’inadempienza della Regione.

“L’assenza di queste figure – continuano – ha privato la nostra Regione di una governance pedagogica adeguata per il segmento 0-6 anni, penalizzando bambini, famiglie ed educatori. Non solo: la mancata attuazione della norma, come emerso da una seduta di commissione che abbiamo fatto convocare, ha comportato il mancato utilizzo dei fondi dedicati al coordinamento pedagogico. Fondi che altre Regioni hanno sfruttato per migliorare i propri servizi e che la Sicilia non ha impiegato se non in casi sporadici di comuni virtuosi”.

“Con il nostro emendamento – concludono Chinnici e Saverino – poniamo fine a questa vergognosa paralisi e apriamo finalmente una nuova fase per il sistema educativo della prima infanzia in Sicilia. Ora la Regione non ha più alibi: vigileremo affinché l’attuazione della norma avvenga con la massima celerità, per garantire alle bambine e ai bambini siciliani un’educazione di qualità e pari opportunità di crescita rispetto ai loro coetanei nel resto d’Italia”.