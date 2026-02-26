Scuola: Chinnici (PD Sicilia): “Via libera ai fondi per i mediatori linguistici. Un passo avanti per una scuola realmente inclusiva e per il diritto allo studio”

PALERMO – “L’attivazione dei servizi di mediazione linguistica e culturale nelle scuole di ogni ordine e grado rappresenta un segnale importante e un passo concreto verso una maggiore inclusione. Sono particolarmente soddisfatta nel constatare che l’emendamento da me presentato alla scorsa legge di stabilità regionale ha trovato piena e rapida attuazione”.

A dichiararlo è l’onorevole Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vicepresidente della Commissione Cultura, commentando la pubblicazione da parte dell’Assessorato regionale all’istruzione della direttiva per le modalità di attuazione e di erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche.

“La Sicilia è una terra di accoglienza e le nostre scuole sono sempre più multiculturali. Spesso la barriera linguistica rappresenta il primo ostacolo per l’integrazione e mette a rischio dispersione tanti studenti stranieri. Con questo provvedimento – spiega Chinnici – abbiamo voluto fornire agli istituti gli strumenti necessari per abbattere queste barriere, garantendo non solo il diritto allo studio, ma anche una maggiore inclusione. La figura professionale del mediatore diventa un ponte culturale fondamentale tra la famiglia, lo studente e la comunità educante”.

