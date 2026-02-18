Scuola e Sicurezza: al via a Palermo il corso SAFE della FLC CGIL Sicilia

PALERMO – Ha preso il via ieri (17 febbraio) a Palermo e oggi a Catania, il percorso formativo “SAFE – Sicurezza Accompagnamento Formazione Esperienza”, un’iniziativa di alto profilo dedicata alla sicurezza nei percorsi scuola-lavoro (ex Alternanza Scuola-Lavoro, ex PCTO, oggi Formazione Scuola Lavoro). L’evento, organizzato dalla Fondazione Di Vittorio, ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti sindacali e istituzionali per fare il punto su una delle frontiere più delicate del sistema educativo italiano.

Il corso e le attività laboratoriali sono stati preceduti da una tavola rotonda che ha analizzato il tema della prevenzione e della tutela degli studenti e delle studentesse durante le esperienze in azienda.

Alla tavola rotonda hanno preso parte figure chiave del mondo sindacale e della sicurezza sul lavoro: Adriano Rizza, Segretario generale FLC CGIL Sicilia; Gianni Carlini, Vice Presidente Proteo Fare Sapere; Graziamaria Pistorino, Segretaria nazionale FLC CGIL; Sebastiano Calleri, Responsabile Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro CGIL; Michele Vivaldi, Dipartimento contratti privati FLC CGIL Sicilia; Salvatore Cimino, Dirigente INAIL Sicilia; Francesco Pignataro, Presidente ITS Steve Jobs Academy; Massimiliano Blandini, Docente IIS “Majiorana-Cascino” e formatore sicurezza; Elisabetta Di Rollo, Fondazione Di Vittorio.

Il corso SAFE nasce dalla consapevolezza che la sicurezza dei ragazzi non può essere considerata un mero adempimento burocratico, ma deve essere il pilastro portante di ogni esperienza formativa fuori dalle mura scolastiche. Sono state poi affrontate le criticità del sistema attuale, sottolineando come la frammentazione dei controlli e la mancanza di una formazione specifica per i tutor scolastici e aziendali espongano gli studenti a rischi inaccettabili.

Per migliorare l’efficacia e la protezione nei percorsi scuola-lavoro, la FLC CGIL Sicilia propone: l’innalzamento degli standard di sicurezza, con l’obbligo per le aziende ospitanti di dimostrare standard di sicurezza superiori ai requisiti minimi di legge; il rafforzamento della figura del tutor, con maggiori risorse e tempo per i tutor scolastici affinché possano monitorare attivamente le condizioni di lavoro; il registro delle aziende certificate, con l’istituzione di un albo rigoroso delle imprese idonee ad accogliere studenti, escludendo chi ha riportato sanzioni in materia di sicurezza; l’integrazione curricolare, per rendere la cultura della sicurezza una materia trasversale che accompagni lo studente durante tutto il ciclo di studi.

Il corso SAFE proseguirà con sessioni laboratoriali volte a fornire strumenti pratici ai docenti e ai referenti della sicurezza, consolidando il ruolo della FLC CGIL Sicilia come presidio di legalità e tutela nel mondo della formazione.