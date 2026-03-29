Scuola: nasce “IA Sicilia”,la prima rete regionale per l’Intelligenza Artificiale

PALERMO – L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente nelle scuole siciliane come strumento per la didattica e la gestione amministrativa. Martedì 31 marzo, alle 14.30, a Palermo, presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Scelsa” e Mercoledì 1 aprile, alle 10.30, a Catania, nella sede dell’Istituto “Marconi Mangano”, verrà presentata “IA Sicilia”, la prima rete regionale creata per guidare le scuole nell’uso corretto e organizzato di questa tecnologia.

La Rete, promossa dall’IIS “Tommaso Fazello” di Sciacca, risponde all’esigenza di coordinare il processo di modernizzazione delle scuole siciliane secondo modelli operativi condivisi.

Il dott. Leonardo Mangiaracina (Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Fazello” di Sciacca) sottolinea il valore della sinergia territoriale: “Con questa Rete – dichiara – vogliamo superare la frammentarietà: l’Intelligenza Artificiale è una sfida troppo complessa per essere affrontata in solitudine. Insieme alle colleghe Daniela Miceli e Maria Catena Trovato, alla guida delle scuole co-capofila di Palermo e Catania, abbiamo condiviso l’obiettivo di lavorare nella costruzione di un modello di governance unitario. Non vogliamo subire la tecnologia, ma governarla con una bussola comune, garantendo sicurezza, etica e inclusione per tutti gli studenti siciliani”.

Nel corso dei due incontri di Palermo e Catania verrà illustrata la visione del progetto e saranno condivisi contributi di carattere istituzionale, tecnologico e normativo utili a supportare le scuole nella definizione del cammino di ammodernamento tecnologico oltre che sviluppare competenze.

La Rete IA Sicilia, in particolare accompagnerà le scuole in un percorso di crescita digitale basato su tre pilastri:

• Sviluppo di competenze: Formazione pratica per docenti e personale ATA.

• Modelli operativi: Regole e strumenti condivisi per usare l’IA in classe e in segreteria.

• Governance e Sicurezza: Massima attenzione alla protezione dei dati e alla privacy (privacy by design), con il supporto di esperti e DPO.

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Il tavolo degli esperti: Tra i relatori, oltre alle due dirigenti scolastiche Daniela Miceli (D.S. IC “Giuseppe Scelsa”) e Maria Catena Trovato (D.S. ISS “Marconi Mangano”) sono previste relazioni tecniche e di approfondimento di: Leonardo Mangiaracina (Rete IA Sicilia) • Marco Berardinelli (Direttore Education Google Italia) • Alessandro De Bono (Responsabile Google for Education per C2 Group) • Renato Narcisi (DPO NetSense Srl).

Le due tappe di Palermo e Catania saranno aperte ai dirigenti scolastici della Sicilia. All’incontro saranno presenti i rappresentanti della Regione Siciliana, dell’Ufficio Scolastico Regionale e gli esperti del settore. La partecipazione è gratuita (previa prenotazione) con attestato di partecipazione.