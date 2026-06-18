Seconda Festa della Nocellara del Belice tra convegni, degustazioni e musica

PARTANNA – Partanna si prepara ad accogliere la seconda edizione della Festa della Nocellara del Belice, in programma sabato 20 e domenica 21 giugno: un appuntamento dedicato alla valorizzazione di uno dei simboli dell’agricoltura della Sicilia occidentale e dell’identità del territorio belicino, realizzato con il patrocinio della Regione Siciliana – assessorato alle Attività produttive, e con l’associazione Belice Valle. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la varietà Nocellara del Belice DOP, assieme al patrimonio culturale, produttivo e paesaggistico che ruota attorno a questa eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Il programma prevede momenti di approfondimento con incontri e tavole rotonde dedicate alla valorizzazione della filiera olivicola, alle opportunità offerte dalla certificazione DOP e alle prospettive di sviluppo economico e turistico. Grande attenzione sarà riservata anche all’educazione alimentare e alla cultura dell’olio attraverso eventi che permetteranno ai partecipanti di conoscere le caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine ottenuto dalla Nocellara del Belice e di apprezzarne gli abbinamenti gastronomici. Sono previsti anche momenti di divertimento e spettacolo.

Si parte sabato mattina, alle ore 9 all’ex Monastero delle Benedettine, con una tavola rotonda sulla valorizzazione della Nocellara del Belice, che vedrà la partecipazione di Valeria Borsellino, docente dell’Università di Palermo in Economia e Marketing dell’impresa agroalimentare sostenibile; Francesca Varia, funzionario Crea; Giuseppe Arezzo, presidente del Consorzio Dop Monti Iblei; Matteo Paladino, presidente Cia Sicilia occidentale; Francesco Lo Grasso, funzionario regionale Irvo; Rosalia Ventimiglia, in rappresentanza dell’associazione nazionale Città dell’Olio. Quindi, alle 11, è prevista una masterclass sulle qualità organolettiche e fisiche dell’olio extravergine prodotto nelle colline partannesi. Poi alle 19, in piazza Falcone e Borsellino, via al cooking show realizzato in collaborazione con l’Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Virgilio Titone” di Castelvetrano. E a partire dalle 21 spazio alla musica e alle danze, con lo spettacolo “Hit dopo Hit – Notti d’estate”.

La seconda giornata di attività si apre domenica mattina (21 giugno), con visite guidate in alcune aziende agricole del luogo, mentre per tutta la giornata lungo il centro storico di Partanna, tra corso Vittorio Emanuele e piazza Falcone e Borsellino, rimarranno aperti gli stand dei produttori locali con la possibilità di degustazioni gratuite.

«La Festa della Nocellara del Belice rappresenta molto più di un evento dedicato a una delle nostre produzioni simbolo, è un’occasione per raccontare l’identità di Partanna, il lavoro dei nostri agricoltori e il valore di un territorio che, attraverso la qualità delle sue eccellenze, guarda con fiducia al futuro – dice il sindaco Francesco Li Vigni – La Nocellara del Belice è ambasciatrice della nostra storia, delle nostre tradizioni e della cultura del paesaggio olivicolo che caratterizza la Valle del Belice. Per questo abbiamo voluto promuovere una manifestazione che unisse momenti di approfondimento, degustazioni, spettacoli e occasioni di incontro, affinché cittadini e visitatori possano conoscere da vicino il patrimonio umano e produttivo che rende unica la nostra comunità».