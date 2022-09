Seconda giornata, il 15 settembre 2022, del Park Art Fest 2022 a Carini

CARINI – Il PAF 2022, la prima edizione del Park Art Fest, la mostra mercato arricchita da eventi culturali e ludici nel parco cittadino Almoad della città di Carini si prepara alla sua seconda giornata delle cinque previste. Tutto pronto per l’apertura dei cancelli alle ore 17.00 del 15 settembre e per il susseguirsi degli […]

CARINI – Il PAF 2022, la prima edizione del Park Art Fest, la mostra mercato arricchita da eventi culturali e ludici nel parco cittadino Almoad della città di Carini si prepara alla sua seconda giornata delle cinque previste. Tutto pronto per l’apertura dei cancelli alle ore 17.00 del 15 settembre e per il susseguirsi degli eventi che si chiuderanno intorno alla mezzanotte. Non mancheranno le attività per i bambini, a partire da 5 anni, che potranno realizzare all’interno dell’area a loro riservata. Aprirà infatti la giornata “Mani in pasta”, il laboratorio creativo per bambini a cura di Sabina Messina di Cuochemabuone.it, che animerà i bambini con la creazione di ricette gustose. A partire dalle ore 22.00 comincia la musica nel palco dell’Almoad. Gli Skin Trade renderanno omaggio ai Duran Duran, interpretando i loro brani più famosi restando fedeli al sound.

Gli artisti dell’Associazione What’s Art & Kokalo Group che si esibiranno con le loro estemporanee di pittura nel corso della giornata saranno Salvatore Neve, Barbara Bruca, Daniela Pisciotta e Margherita Ammirata.

In ogni giornata inoltre, nei viali del parco si può gustare tanto buon cibo. È presente un’area con prodotti di street food dolce e salato, per venire incontro al palato di tutti i presenti, ma anche tante goloserie per i bambini come le crêpes e lo zucchero filato, e immancabile la buona birra artigianale.