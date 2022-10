ERICE – Si svolgerà venerdì 4 novembre il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Libriamoci – Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice, con la tradizionale formula del doppio appuntamento: in mattinata, alle ore 11.30, per gli studenti, nella sala conferenze dell’Istituto a Erice Centro Storico, […]

ERICE – Si svolgerà venerdì 4 novembre il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Libriamoci – Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice, con la tradizionale formula del doppio appuntamento: in mattinata, alle ore 11.30, per gli studenti, nella sala conferenze dell’Istituto a Erice Centro Storico, e nel pomeriggio, alle ore 18, per i lettori e la cittadinanza, in libreria in via Manzoni. Ospite della rassegna sarà il giornalista e scrittore Roberto Alajmo che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “La strategia dell’opossum”.