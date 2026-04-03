Sedici aziende cercano addetti: inviare entro mercoledì 8 aprile alle 12 i cv a curriculum@cdlpa.it

PALERMO – Da un lato ben sedici aziende ricercano personale, e dall’altro lato l’Università e tredici istituti di Palermo e provincia propongono i loro studenti in una piazza Verdi trasformata in “villaggio del lavoro”.
Sono le principali novità della terza edizione de “Il lavoro viaggia con
noi” che torna a Palermo il prossimo giovedì 9 aprile a piazza Verdi,
dalle 8,30 alle 14, con il Truck Tour della Fondazione consulenti per
il lavoro che, partito lo scorso 23 marzo da Siena, farà la sua quarta
tappa nel Capoluogo dell’Isola, organizzata dall’Ordine dei consulenti
del lavoro di Palermo con la partecipazione del Dipartimento Lavoro
della Regione siciliana, del Centro per l’impiego di Palermo, dell’Inps,
dell’Inail e degli altri enti preposti al controllo e alla vigilanza in
materia lavoristica.
“E’ una giornata – spiega Vincenzo Silvestri, presidente nazionale
della Fondazione consulenti per il lavoro – che mira a colmare il gap
tra il mondo dell’istruzione e formazione e quello delle imprese
attraverso i valori dell’etica, della trasparenza e della conoscenza dei
diritti individuali e delle norme sulla sicurezza”.
“Infatti – aggiunge Antonino Alessi, presidente dell’Ordine dei
consulenti del lavoro di Palermo – , i recruiter delle aziende
incontreranno tutti i giovani (non solo gli studenti delle scuole
aderenti all’iniziativa) che avranno inviato entro le ore 12 di
mercoledì 8 aprile il proprio cv alla mail curriculum@cdlpa.it per i
profili richiesti, mentre gli esperti della Fondazione e i Consulenti
dell’Ordine forniranno ai ragazzi negli appositi desk orientamento,
formazione e aiuto a compilare i curricula per candidarsi alle offerte
di lavoro sulla piattaforma Siisl”.
Inoltre, sul Truck, attraverso un videogame in sette missioni, i ragazzi
potranno affrontare sfide virtuali per contrastare l’illegalità nel
mondo del lavoro. E grazie a un software di realtà virtuale di ultima
generazione potranno vivere un’esperienza immersiva sulla prevenzione
dei rischi nei luoghi di lavoro.
Ci saranno, infine, incontri di 30 minuti per imparare a gestire con
successo un colloquio di lavoro e gli esperti della Fondazione
guideranno i giovani alla scoperta della professione del Consulente del
lavoro, figura chiave nella gestione etica del personale.
Al “villaggio” sono attesi oltre quattromila giovani in rappresentanza
dell’Università di Palermo, in particolare delle facoltà di Scienze
politiche e di Giurisprudenza, e degli istituti “Cannizzaro”,
“Finocchiaro Aprile”, Convitto nazionale “Falcone”, “Pio La Torre”,
“Duca degli Abruzzi-Einaudi-Pareto”, Alberghiero “Borsellino”, “Ernesto
Basile”, “Mamiani”, Cipia “Nelson Mandela”, Euroform, “Dolci” di
Partinico, “D’Acquisto” e “don Sturzo” di Bagheria.
Ecco i profili ricercati dalle imprese presenti alla manifestazione.
Gruppo Iacuzzo – Settori edilizia e metalmeccanica: ingegneri, tecnici
della sicurezza, tecnici del marketing, figure tecniche specializzate,
operai vari profili settore edile.
Gruppo Borgia (Estia, Ammare, Astrea e Sicily Coffee retail) – Settore
ristorazione, con numerosi pubblici esercizi a Palermo e provincia:
personale di sala, personale di cucina, chef, barman.
Cascino – Elettrodomestici e arredo casa – Settore commercio e
terziario: addetti al marketing, addetti alla vendita, cassieri,
montatori, trasportatori, esperti in design, organizzatori di eventi.
EUREKA – Settore grafica pubblicitaria e comunicazione visiva: grafici e
operatori della comunicazione digitale.
MAM – Settore vendita trattori e pezzi di ricambio: addetti alla vendita
e assistenza, amministrativi.
SRC Rent Car – Settore noleggio auto: addetti al front office, flit
manager, consulente commerciale.
Immobiliare Vale – Settore immobiliare: agente immobiliare, agente
rental sales, segretaria di agenzia, addetti marketing.
Baucina Recycling Tyres – Settore riciclaggio prodotti in gomma:
operatore di impianto, tecnico manutentore.
Beautyderm – Settore estetica e benessere: onicotecnica, estetista,
massaggiatrice.
Mangia’s – Settore alberghiero: vari profili inerenti il settore.
Propagati – Settore marketing e social media: brand manager, digital
project manager, social media manager.
Natale Giunta – Settore ristorazione: tirocinanti in tutti i settori
della ristorazione.
S.I.E.M. Costruzioni Tecnologiche – Impianti tecnologici e distribuzione
energia: tirocini, geometri, periti industriali, ingegneri elettrici.
In piazza ci saranno anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la
Lega Navale Italiana e l’Associazione Dasein (Associazione Aura) per
sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dello sport, del volontariato
sociale e del servizio civile.
Nella foto, Vincenzo Silvestri.