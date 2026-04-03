Sedici aziende cercano addetti: inviare entro mercoledì 8 aprile alle 12 i cv a curriculum@cdlpa.it

PALERMO – Da un lato ben sedici aziende ricercano personale, e dall’altro lato l’Università e tredici istituti di Palermo e provincia propongono i loro studenti in una piazza Verdi trasformata in “villaggio del lavoro”.

Sono le principali novità della terza edizione de “Il lavoro viaggia con

noi” che torna a Palermo il prossimo giovedì 9 aprile a piazza Verdi,

dalle 8,30 alle 14, con il Truck Tour della Fondazione consulenti per

il lavoro che, partito lo scorso 23 marzo da Siena, farà la sua quarta

tappa nel Capoluogo dell’Isola, organizzata dall’Ordine dei consulenti

del lavoro di Palermo con la partecipazione del Dipartimento Lavoro

della Regione siciliana, del Centro per l’impiego di Palermo, dell’Inps,

dell’Inail e degli altri enti preposti al controllo e alla vigilanza in

materia lavoristica.

“E’ una giornata – spiega Vincenzo Silvestri, presidente nazionale

della Fondazione consulenti per il lavoro – che mira a colmare il gap

tra il mondo dell’istruzione e formazione e quello delle imprese

attraverso i valori dell’etica, della trasparenza e della conoscenza dei

diritti individuali e delle norme sulla sicurezza”.

“Infatti – aggiunge Antonino Alessi, presidente dell’Ordine dei

consulenti del lavoro di Palermo – , i recruiter delle aziende

incontreranno tutti i giovani (non solo gli studenti delle scuole

aderenti all’iniziativa) che avranno inviato entro le ore 12 di

mercoledì 8 aprile il proprio cv alla mail curriculum@cdlpa.it per i

profili richiesti, mentre gli esperti della Fondazione e i Consulenti

dell’Ordine forniranno ai ragazzi negli appositi desk orientamento,

formazione e aiuto a compilare i curricula per candidarsi alle offerte

di lavoro sulla piattaforma Siisl”.

Inoltre, sul Truck, attraverso un videogame in sette missioni, i ragazzi

potranno affrontare sfide virtuali per contrastare l’illegalità nel

mondo del lavoro. E grazie a un software di realtà virtuale di ultima

generazione potranno vivere un’esperienza immersiva sulla prevenzione

dei rischi nei luoghi di lavoro.

Ci saranno, infine, incontri di 30 minuti per imparare a gestire con

successo un colloquio di lavoro e gli esperti della Fondazione

guideranno i giovani alla scoperta della professione del Consulente del

lavoro, figura chiave nella gestione etica del personale.

Al “villaggio” sono attesi oltre quattromila giovani in rappresentanza

dell’Università di Palermo, in particolare delle facoltà di Scienze

politiche e di Giurisprudenza, e degli istituti “Cannizzaro”,

“Finocchiaro Aprile”, Convitto nazionale “Falcone”, “Pio La Torre”,

“Duca degli Abruzzi-Einaudi-Pareto”, Alberghiero “Borsellino”, “Ernesto

Basile”, “Mamiani”, Cipia “Nelson Mandela”, Euroform, “Dolci” di

Partinico, “D’Acquisto” e “don Sturzo” di Bagheria.

Ecco i profili ricercati dalle imprese presenti alla manifestazione.

Gruppo Iacuzzo – Settori edilizia e metalmeccanica: ingegneri, tecnici

della sicurezza, tecnici del marketing, figure tecniche specializzate,

operai vari profili settore edile.

Gruppo Borgia (Estia, Ammare, Astrea e Sicily Coffee retail) – Settore

ristorazione, con numerosi pubblici esercizi a Palermo e provincia:

personale di sala, personale di cucina, chef, barman.

Cascino – Elettrodomestici e arredo casa – Settore commercio e

terziario: addetti al marketing, addetti alla vendita, cassieri,

montatori, trasportatori, esperti in design, organizzatori di eventi.

EUREKA – Settore grafica pubblicitaria e comunicazione visiva: grafici e

operatori della comunicazione digitale.

MAM – Settore vendita trattori e pezzi di ricambio: addetti alla vendita

e assistenza, amministrativi.

SRC Rent Car – Settore noleggio auto: addetti al front office, flit

manager, consulente commerciale.

Immobiliare Vale – Settore immobiliare: agente immobiliare, agente

rental sales, segretaria di agenzia, addetti marketing.

Baucina Recycling Tyres – Settore riciclaggio prodotti in gomma:

operatore di impianto, tecnico manutentore.

Beautyderm – Settore estetica e benessere: onicotecnica, estetista,

massaggiatrice.

Mangia’s – Settore alberghiero: vari profili inerenti il settore.

Propagati – Settore marketing e social media: brand manager, digital

project manager, social media manager.

Natale Giunta – Settore ristorazione: tirocinanti in tutti i settori

della ristorazione.

S.I.E.M. Costruzioni Tecnologiche – Impianti tecnologici e distribuzione

energia: tirocini, geometri, periti industriali, ingegneri elettrici.

In piazza ci saranno anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la

Lega Navale Italiana e l’Associazione Dasein (Associazione Aura) per

sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dello sport, del volontariato

sociale e del servizio civile.

Nella foto, Vincenzo Silvestri.