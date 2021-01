Seduta di Consiglio Comunale per il 4 febbraio

PARTANNA – E’ convocato il consiglio comunale, in seduta ordinaria, per le ore 18,00 del giorno 04/02/2021 presso i locali del Centro Diurno Per Anziani “G. Parlato” in Via Emanuela Setti Carraro per la trattazione degli affari di cui al seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti previa nomina scrutatori 2. […]