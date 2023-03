Segnalazione anonima di bomba nell’auto dell’on. Nicolò Catania

PARTANNA – Ore di tensione stasera (16 marzo) con la presenza a Partanna di tanti carabinieri che hanno circoscritto la zona dell’abitazione dell’on. Nicolò Catania bloccando la circolazione stradale. Artificieri hanno controllato l’auto del deputato regionale parcheggiata fuori casa per sospetta bomba a seguito di segnalazione pervenuta agli stessi Carabinieri. Dopo i dovuti attenti controlli, […]

PARTANNA – Ore di tensione stasera (16 marzo) con la presenza a Partanna di tanti carabinieri che hanno circoscritto la zona dell’abitazione dell’on. Nicolò Catania bloccando la circolazione stradale. Artificieri hanno controllato l’auto del deputato regionale parcheggiata fuori casa per sospetta bomba a seguito di segnalazione pervenuta agli stessi Carabinieri. Dopo i dovuti attenti controlli, gli artificieri hanno fatto scoppiare una microcarica in grado di disinnescare la bomba qualora ci fosse stata. Alle 22 30 le operazioni si sono concluse.