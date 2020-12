Segno di inefficienza non fare raccolta di spazzatura per quattro giorni consecutivi

PARTANNA – La raccolta della spazzatura in questi quattro giorni di “festa” (dell’Italia in zona rossa) ha subito per 4 giorni consecutivi una forte battuta di arresto, ragion per cui le famiglie non si sono potute liberare dell’organico (che sarebbe dovuto essere ritirato secondo calendario venerdì e invece lo sarà, si spera, lunedì dopo cinque […]

PARTANNA – La raccolta della spazzatura in questi quattro giorni di “festa” (dell’Italia in zona rossa) ha subito per 4 giorni consecutivi una forte battuta di arresto, ragion per cui le famiglie non si sono potute liberare dell’organico (che sarebbe dovuto essere ritirato secondo calendario venerdì e invece lo sarà, si spera, lunedì dopo cinque giorni) con caduta di livello del decoro urbano (Partanna stamattina – 27 dicembre – era strapiena di sacchetti di spazzatura esposti inutilmente) e con grande “gioia” dei partannesi che sono stati costretti a tenersi in casa per più giorni, ad esempio, pannolini o pannoloni sporchi. Analoga sorte tocca (e toccherà?) all’indifferenziata perché è saltata la raccolta del sabato e il prossimo appuntamento, secondo calendario, dovrebbe essere sabato prossimo. Non sarebbe opportuno prevenire queste incongruenze che sono tutte a scapito dei servizi che sono dovuti ai cittadini?