Selezionati gli elaborati del concorso “Cultura della legalità e informazione plurale”

TRAPANI – Si è riunita, lo scorso 12 maggio, la Commissione di valutazione del concorso “Cultura della legalità e informazione plurale” – Edizione 2026, promosso da Assostampa Trapani e inserito dal Prefetto di Trapani, dott.ssa Daniela Lupo, tra le iniziative volte a celebrare l’ “80°anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne in Italia”.

L’iniziativa ha come precipuo scopo quello di accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, intesi come valori fondanti del sistema democratico repubblicano e, al contempo, mira a diffondere la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dai fenomeni della disinformazione, delle fake news e dell’iperinformazione – con particolare riferimento al ruolo dei social media e dell’A.I. – fino alla manipolazione dell’opinione pubblica e ai rischi per la stessa sicurezza nazionale.

I componenti della Commissione, nominati con decreto prefettizio, hanno letto, visionato e ascoltato dieci elaborati, realizzati da Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria della provincia di Trapani.

Hanno aderito al progetto, presentando articoli di stampa, reportage e podcast :

-l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Cipolla – Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano

-l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “R. Salvo” di Trapani

-l’Istituto Superiore “Ferrigno – Accardi – Titone” di Castelvetrano

-l’Istituto di Istruzione Superiore “Ferrara” di Mazara del Vallo

-l’Istituto Comprensivo Statale “Pertini” di Trapani

-l’Istituto Comprensivo “Nosengo” di Petrosino

-l’Istituto Comprensivo “Ciaccio Montalto” di Trapani

-il Liceo Scientifico Statale “Ruggieri” di Marsala

-l’Istituto Comprensivo “Pirandello S.G. Bosco” di Campobello di Mazara

-l’Istituto Autonomo Comprensivo “Pitrè” di Castellammare del Golfo.

Nell’ambito di un evento dedicato, la Commissione procederà alla proclamazione degli Istituti Scolastici risultati vincitori in relazione, tra l’altro, all’originalità dei contenuti e alla coerenza degli elaborati rispetto alle finalità dell’iniziativa.