Selezione di 40 alunni per il miglioramento dell’apprendimento della lingua inglese

CASTELVETRANO – Anche questo anno scolastico l’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo, in collaborazione con l’Associazione “Global Volunteers” e con l’approvazione dell’Amministrazione Comunale, ha attivato una “Summer School” da realizzare dal 19 al 30 Giugno pp.vv. finalizzata al miglioramento dell’apprendimento della lingua inglese in modo ludico e divertente. Tale attività offre la possibilità nell’estate 2023 di far partecipare […]

CASTELVETRANO – Anche questo anno scolastico l’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo, in collaborazione con l’Associazione “Global Volunteers” e con l’approvazione dell’Amministrazione Comunale, ha attivato una “Summer School” da realizzare dal 19 al 30 Giugno pp.vv. finalizzata al miglioramento dell’apprendimento della lingua inglese in modo ludico e divertente. Tale attività offre la possibilità nell’estate 2023 di far partecipare circa 40 alunni, selezionati dalla Scuola, in modo totalmente gratuito, ad un “English Summer camp” che sarà attivato nelle ore antimeridiane nel plesso V. Pappalardo e gestito dai volontari dell’Associazione. Si dà avviso che è indetta una selezione per l’individuazione di n. 40 alunni delle classi 4^ o 5^ della Scuola Primaria o classi 1^ o 2^ della Scuola Secondaria di I grado, suddivisi in due graduatorie distinte: una per gli alunni dell’Istituto ed una per gli alunni di altri Istituti. Coloro che intendono concorrere all’assegnazione, dovranno presentare domanda mediante modello allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 13/06/2023. Si allega avviso di selezione e relativo modello di richiesta.

MODULO RICHIESTA (2)

Bando selezione alunni English Summer camp