Selezione Provinciale Miss “Una Ragazza per il Cinema” a Santa Margherita Belice

SANTA MARGHERITA BELICE – Mercoledi 07 agosto con inizio alle ore 22,30 si è svolta la selezione Provinciale del Concorso Nazionale “Miss Una Ragazza per il Cinema” nel III cortile del Palazzo Filangeri-Cutò di Santa Margherita Belice. La manifestazione, proposta dagli organizzatori Salvatore Ginevra e Francesco Orlando, si è svolta alla presenza di un pubblico numerosissimo. Le Miss hanno sfilato in t-shirt, bikini, costume intero, abiti casual/sportivi ed abiti eleganti. La serata è stata presentata da Cristian Ruvanzeri coadiuvata dalla splendida valletta Daniela Catalano.

Tra gli ospiti che si sono esibiti nel corso dello spettacolo, hanno riscosso tanti applausi e consensi il giovanissimo cantante Luigi Cascio in arte Giove, la cantante Annamaria Modello, gli allievi della scuola di danza Soul Dancing del maestro Giovanni Cusumano tra cui i Campioni D’Italia 2024 attuali rappresentanti della nazionale italiana danza sportiva nella categoria junior classe A, Bartolo Ferracane e Asia Catalano, la ballerina Clariss Puleo, i piccoli Filippo La Rocca e Roberta Rizzo, e la giovane Daniela Ciaramita eletta Miss Mamma nel 2016 con il figlio.

Le coreografie sono state curate da Rosalba Di Gregorio.

Trucco e parrucco ad opera degli allievi della scuola TED Formazione guidati da Alessandra Cascio e Giuseppe Messina.

Nel corso della serata sono intervenuti l’assessore Debora Ciaccio in qualità di Presidente di Giuria e la dottoressa Arianna Bilello.

Nel corso della serata non sono mancati proposte e momenti divertenti:

il defilèe in abiti eleganti delle modelle che indossavano per l’occasione le ultimissime collezioni di occhiali da sole proposti da Ottica Keplero di Cusumano Antonino;

il defilèe di moda proposto dallo stilista Simone Perricone con i suoi stupendi abiti creati utilizzando materiale di riciclo;

defilèe di abiti casual/sportivi colorati ed estrosi proposti da Unique di Santa Margherita Belice;

defilèe di tante belle mascotte vestite dal negozio Piccole Canaglie di Santa Margherita Belice;

defilèe in abiti casual delle miss che indossavano per l’occasione le ultime creazioni di borse mare coloratissime ed originali, create dalla sartoria sociale di Tuhin.

Hanno vinto il Concorso Nazionale Miss “Una Ragazza per il Cinema” le seguenti modelle:

– Rosi Macchi,18 anni, di Santa Margherita, ha ottenuto la fascia di Miss Eleganza;

– Ginevra Militello, 18 anni, di Bivona ha vinto la fascia di Miss Sorriso;

– Marika Faraci 27 anni di Palermo, tipica bellezza mediterranea, ha vinto la fascia di Miss Gambe e parteciperà alla finale di Taormina in programma per giorno 8 settembre 2024;

– Maria Dorotea Sanfilippo,16 anni, di Santa Margherita ha acquisito la fascia di “Una Ragazza per il Cinema” ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Taormina dell’8 settembre 2024;

– Raoien Selmi, 15 anni, di origine tunisina, si è classificata al 1° posto ha vinto la fascia di Miss “Una Ragazza per il Cinema” ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Taormina dell’8 settembre 2024.

Il service audio luci è stato curato dall’équipe di Sistem Music di Francesco Puleo. Addobbi floreali a cura d Flora Maliarda di Giovanni Tramonte;

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione “Il Mio Tempo Libero New” del Presidente Francesco Orlando coadiuvato dall’intero staff dell’Associazione Culturale Sportiva New Production del prof. Salvatore Ginevra.

Nella foto,

da sx Sofia Serrao Miss Realmonte finalista nazionale, prof. Salvatore Ginevra, Rosy Macchi Miss Eleganza, Ginevra Militello Miss Sorriso, Maria Dorotea Sanfilippo Miss Una Ragazza per il Cinema finalista nazionale, Chanel la piccola mascotte, Raoien Selmi 1^ classificata Miss Una Ragazza per il Cinema, Debora Ciaccio Assessore al Turismo Spettacolo, Marika Faraci Miss Gambe finalista nazionale, Francesco Orlando presidente, Cristian Ruvanzeri presentatore.