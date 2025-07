Selinunte apre in notturna e ospita Nicola Porro, il quintetto TRA, la tragedia AgamennoMAN del Collettivo VAN e il musical Camicette Bianche. Dal 17 al 20 luglio

SELINUNTE – Visitare il Parco in notturna quando i templi sembrano sbucare come una staffilata fuori dall’oscurità: Selinunte di notte diventa straordinaria, con l’aria che profuma di erbe aromatiche e lo spettacolo dei templi illuminati. Si potrà fare questa esperienza domani (mercoledì 16 luglio), poi l’11, 15, 17 e 28 agosto: una visita in notturna ai templi della Collina Orientale e al Baglio Florio che ospita l’antiquarium. Il Parco resterà aperto fino alle 23 .

Biglietto: 7 euro. Prenotazioni: www.coopculture.it

Ogni sera prima dello spettacolo in programma, sarà proiettato “Polemos | Sulla natura”, installazione di videoproiezione in 4K sul Tempio E , che trasforma le forme architettoniche in uno spettacolare schermo multimediale. Dopo aver ospitato con successo Gianluigi Paragone, la mini rassegna Agorà, apre le porte giovedì (17 luglio) alle 21 al giornalista e vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro, in dialogo con Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas che organizza Agorà. Il confronto si calerà nell’oggi, nelle dinamiche culturali che hanno portato il mondo occidentale ad evolversi: Porro partirà dall’ antichità per arrivare ai giorni nostri. Biglietto: 5 euro.

Venerdì 18 luglio chiude la sezione di MediterraneoJazz di Curva Minore: terzo e ultimo concerto sarà quello di TRA formazione che sta, letteralmente, “tra” jazz e ogni altro linguaggio musicale. A guidarla sono Giancarlo Mazzù (chitarra) e Luciano Troja (pianoforte), due artisti che condividono da oltre vent’anni percorsi sonori comuni, affiancati da tre fuoriclasse della nuova generazione: Maria Merlino (sax alto e baritono), Domenico Mazza (basso elettrico) e Federico Saccà (batteria). TRA è un viaggio collettivo nella libertà espressiva: dallo straight-ahead jazz al rumorismo, dalla musica contemporanea all’improvvisazione radicale, ogni brano è un porto possibile, ogni nota un nuovo inizio. Biglietti: 10 euro

Al giovane e agguerrito Collettivo V.A.N. (Verso Altre Narrazioni) è affidato invece AgamennoMan, adattamento di Aureliano Delisi per Teatri di Pietra che anche quest’anno tornano a Selinunte: il debutto sarà sabato (19 luglio) alle 21 , in scena Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta, Pierantonio Savo Valente. Una rilettura della tragedia di Eschilo che diventa spunto per il Collettivo V.A.N. per la sua consueta indagine sul mito, passando per il tragico, giocando con ironia, musica e parossismo. In un mix audace di umorismo e dramma, AgamennoMan non è solo un re, ma un uomo con sogni, vizi, debolezze e ambizioni, che si avventura nel desiderio di grandezza come se fosse un supereroe senza consapevolezza del suo destino e soprattutto di quanto le sue azioni passate l’abbiano già segnato. Al centro, come sempre il Coro, coscienza collettiva, voce e giudizio dei cittadini di Micene: Biglietto: 15 euro.

Domenica 20 luglio torna il festival Agorà e ospita “Camicette bianche”, l’applaudito musical sull’emigrazione scritto e diretto da Marco Savatteri. È la storia di tanti ragazzi e ragazze che cercavano un futuro migliore imbarcandosi per le Americhe: alcuni riuscirono, altre no. Come le giovani emigranti che morirono nell’incendio che scoppiò il 25 marzo del 1911 a New York negli stanzoni della fabbrica di camicette Triangle Shirtwaist Company dove morirono 129 donne, tante giunte dall’Italia, dalla Germania, dalla Scozia, 27 erano siciliane. Ispirato al libro Camicette bianche di Ester Rizzo, lo spettacolo fonde canzoni popolari, musiche originali e narrazione teatrale per raccontare un’emigrazione che parla anche e soprattutto al presente. Il musical ha avuto un grande successo in tutta la Sicilia ed è stato portato in scena anche negli Stati Uniti. Biglietto: 5 euro.

Botteghino on line: www.coopculture.it